Papież Leon XIV przejdzie operację. Lekarze wykryli guzek w płucu

Leon XIV przekazał informacje o swoim stanie zdrowia w niedzielę podczas spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra. Papież wyjaśnił, że zmianę wykryto podczas niedawno przeprowadzonych badań. – Lekarze znaleźli zlokalizowany guzek w moim płucu. Wykryto go na bardzo wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowany – powiedział 71-letni papież.

Jak dodał, lekarze uznali, że wskazane jest przeprowadzenie zabiegu. Leon XIV zdecydował się zastosować do ich zaleceń i poddać operacji usunięcia zmiany. – Operacja jest już zaplanowana na najbliższe dni. Dziękuję wam za duchową bliskość i powierzam się waszym modlitwom – zwrócił się do wiernych.

Watykan nie ujawnił charakteru zmiany

Biuro prasowe Watykanu przekazało, że rekonwalescencja papieża powinna potrwać około tygodnia. Nie podano jednak dokładnej daty zabiegu ani szczegółowych informacji dotyczących dalszego leczenia.

Nie wiadomo również, czy wykryta zmiana ma charakter łagodny, czy złośliwy. Watykan nie przekazał informacji, które pozwalałyby uznać, że u papieża zdiagnozowano chorobę nowotworową.

Guzki płucne są stosunkowo często wykrywane przypadkowo podczas badań obrazowych i w większości przypadków okazują się zmianami łagodnymi. Sam obraz uzyskany w badaniu nie zawsze pozwala jednak jednoznacznie ustalić charakter zmiany. Jej usunięcie i późniejsza analiza mogą umożliwić postawienie ostatecznej diagnozy.

Papież planuje podróż do Ameryki Południowej

Leon XIV nie poinformował o odwołaniu swoich najbliższych planów. Od 6 do 17 listopada ma odbyć podróż apostolską do Urugwaju, Argentyny oraz Peru. Przed przekazaniem wiadomości o operacji podziękował wiernym za modlitwy w intencji planowanej wizyty.

Nie wiadomo jeszcze, czy zabieg oraz okres rekonwalescencji wpłyną na program podróży. Według dotychczasowych informacji operacja ma zostać przeprowadzona w rzymskiej klinice Gemelli, w której wcześniej leczeni byli również inni papieże.

Wsparcie dla Leona XIV zadeklarowała premier Włoch Giorgia Meloni. Podkreśliła spokój, z jakim papież poinformował o czekającym go zabiegu, i przekazała wyrazy bliskości w imieniu włoskiego rządu.

Pierwszy poważniejszy problem zdrowotny Leona XIV

Jest to pierwszy poważniejszy problem zdrowotny ujawniony publicznie od początku pontyfikatu Leona XIV. Papież został wybrany w maju 2025 roku jako pierwszy pochodzący ze Stanów Zjednoczonych zwierzchnik Kościoła katolickiego.

Leon XIV uchodzi za osobę aktywną fizycznie. Regularnie gra w tenisa i pływa, a wcześniej nie informowano o jego poważniejszych chorobach ani hospitalizacjach.

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