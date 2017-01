Pierwsze od dekad opady śniegu na południu Hiszpanii. Tysiące osób utknęło na drogach

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi, hiszpańskie władze podjęły decyzję o objęciu 25 prowincji specjalnym alertem pogodowym. Najgorsza sytuacja jest na południu kraju. W pobliżu Alicante czy miejscowości turystycznych na Costa del Sol śniegu oraz śniegu z deszczem nie widziano od wielu dekad. W miejscowości Torrevieja śnieg przykrył całą plażę. Z kolei w Rondzie opady były tak intensywne, że odcięte zostały główne drogi dojazdowe do miasta. W Walencji odwołano zajęcia we wszystkich szkołach, co oznacza, że blisko 30 tysięcy uczniów pozostało w domach.

Na ulicach Hiszpanii pojawiło się wojsko, które pomaga służbom porządkowym walczyć ze skutkami nawałnicy. Częściowo odblokowana została autostrada A3, jednak nie można nią dojechać do Madrytu. Od kilkunastu godzin na drodze zostało uwięzionych wielu kierowców, którzy muszą czekać, aż autostrada zostanie odśnieżona. Zakłócony jest również ruch kolejowy. Hiszpańskie władze przeprosiły mieszkańców za zaistniałą sytuację i zapewniły, że robią wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej rozwiązać tą sytuację. Zaapelowano również w miarę możliwości o pozostanie w domach.