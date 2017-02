Z głowy kobiety wyciągnięto karalucha. „To pierwszy taki przypadek w historii kliniki”

O sprawie poinformowała brytyjska stacja BBC. 42-letnia Selvi w nocy z 1 na 2 lutego odczuwała bardzo silne bóle głowy. Kobieta zgłosiła się do lokalnej przychodni, jednak lekarze stwierdzili, że nie są w stanie jej pomóc. W związku z tym, krewny kobiety zawiózł ją do rządowego szpitala Stanley Medical College. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że w głowie pacjentki znajdował się owad. Byliśmy zszokowani. – Nie mieliśmy pewności co to za owad, ale wiedzieliśmy, że trzeba go jak najszybciej usunąć, ponieważ w przeciwnym razie organy wewnętrzne kobiety mogłyby zostać poważnie uszkodzone – stwierdził profesor M.N. Shankar z kliniki, do której trafiła 42-letnia Selvi.

Zabieg, który przeprowadzili lekarz trwał blisko 45 minut. Specjaliści za pomocą urządzeń ssących oraz kleszczy usunęli z czaszki kobiety owada o długości blisko 1,5 cala. Okazało się, że był to karaluch. W sumie owad był w ciele kobiety blisko 12 godzin. Specjaliści podkreślili, że był to pierwszy taki przypadek w historii kliniki. Lekarz, który przeprowadził zabieg zaznaczył, że pacjentka miała szczęście, ponieważ gdyby insekt umarł w jej organizmie, mógłby spowodować znacznie więcej szkód m.in. doprowadzić do infekcji w obszarze mózgu.