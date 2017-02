W Europie powstanie kolejne niepodległe państwo? Najpierw referendum w sprawie nowej konstytucji

– Konstytucja Wysp Owczych na nowo zdefiniuje naszą tożsamość narodową, podstawowe prawa i obowiązki obywateli, w tym prawo do samostanowienia – powiedział premier Aksel V. Johannesen, gdy informował o decyzji w sprawie rozpisania referendum konstytucyjnego. Jak dodał, będzie to realizacja obowiązku pytania obywateli w sprawach takich jak niepodległość czy pogłębianie integracji z Danią. – To samo dotyczyć będzie członkostwa w organizacjach ponadnarodowych, takich jak Unia Europejska (Wyspy Owcze, mimo że są formalnie częścią terytorium Danii, nie należą do wspólnoty – red.) – wskazał premier. Nowa konstytucja ma odebrać wiele uprawień lokalnemu parlamentowi i oddać je obywatelom – o części spraw decydowałyby wyniki referendów. Co więcej, przyjęcie dokumentu może otworzyć drogę Wyspom Owczym do secesji od Danii.

Tekst uzgodniony do czerwca

Tekst konstytucji, nad którym głosować będą obywatele Wysp Owczych, zostanie zaprezentowany 33-osobowemu parlamentowi podczas dorocznej sesji, która rozpocznie się 29 czerwca. Co ciekawe parlament ten (Løgting - red.) działa niemal nieprzerwanie od czasów wikińskich.

Wyspy Owcze jako terytorium duńskie

Dania jest w posiadaniu leżących na Morzu Norweskim Wysp Owczych od 1814 roku. Na tym terytorium mieszka około 50 tysięcy osób. Kopenhaga odpowiada za obronność, bezpieczeństwo, kwestie monetarne i sprawy zagraniczne, podczas gdy polityka wewnętrzna pozostaje w gestii kompetencji władz farerskich.

Wyspy Owcze, mimo że odrzuciły w referendum członkostwo w Unii Europejskiej, podpisały ze wspólnotą układ o wolnym handlu oraz są członkami porozumień dotyczących rybołówstwa (kwoty w tej kwestii są przedmiotem sporu z Brukselą – red.).