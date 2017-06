Popularne słodycze mogą być skażone salmonellą. Producent wycofuje je ze sklepów

Firma poinformowała, że problem dotyczy niektórych czekolad i batoników Galaxy, Maltesers Teasers oraz drażetek Minstrels. Chodzi o konkretne opakowania niezwykle popularnych na Wyspach słodyczy, z datą przydatności na maj 2018 roku.

– W trakcie rutynowych testów wykryliśmy możliwą obecność bakterii salmonelli, pochodzącej ze składników użytych do produkcji słodyczy – poinformował rzecznik prasowy firmy Mars. – W ramach podjętych środków ostrożności wycofujemy dobrowolnie ze sklepów określone czekolady Galaxy Smooth Milk, Galaxy Minstrels i batony Galaxy Counter oraz Galaxy Counter i Galaxy Teaser – dodał.

Jak podkreślił, firma współpracuje blisko z organami kontroli żywności oraz sieciami dystrybucji, by mieć pewność, że słodycze z partii, co do których istnieją wątpliwości, zostaną wycofane ze sklepów na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. Osoby, które dokonały zakupu wyrobów wymienionych w komunikacie producenta, proszone są o ich zwrot. Jednocześnie rzecznik firmy zapewnił, że konsumenci nie mają powodów do obaw odnośnie bezpieczeństwa spożywania innych słodyczy wyprodukowanych przez koncern Mars.