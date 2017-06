Seria podpaleń instalacji kolejowych w Niemczech. Podejrzani lewicowi ekstremiści

Ataki na infrastrukturę kolejową miały miejsce w Berlinie, Hamburgu, Kolonii, Dortmundzie, Lipsku i na terenie Dolnej Saksonii. Służby odnotowały 13 przypadków podpalenia kabli. Następstwem zdarzeń były zakłócenia w pracy instalacji sygnalizacyjnej i doprowadziło do przerw w ruchu środków komunikacji.

Policja w Berlinie sprawdza także list, który pojawił się na stronie internetowej indymedia.org, na której jednak już wcześniej pojawiały się informacje, które później się nie potwierdzały. Służby kolejowe podają, że co prawda z powodu niskich temperatur dochodzi czasami do samoistnych zapłonów kabli, jednak podejrzane jest to, że ostatnie incydenty miały miejsce w nocy.

Podpalenia sparaliżowały m.in. pracę dworca szybkiej kolei miejskiej Treptower Park w Berlinie, a także zakłócenia na trasach Dortmund-Bochum, Hamburg-Lubeka i Lipsk-Drezno.