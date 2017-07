Tuż po wizycie w Polsce Donald Trump spotka się z Władimirem Putinem. Znamy czas i miejsce

Informację o piątkowym spotkaniu przywódców dwóch mocarstw podał we wtorek doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow. Donald Trump po przylocie 5 lipca do Polski, uda się do Hamburga na szczyt G20 w Niemczech (7-8 lipca). To właśnie w tym mieście 7 lipca w piątek ma spotkać się z Władimirem Putinem. Będzie to pierwszy kontakt twarzą w twarz obu polityków, dlatego też wiadomość potwierdzająca plotki o nadchodzącym spotkaniu zelektryzowała polityków i komentatorów na całym świecie. Jeszcze w poniedziałek Rosjanie twierdzili, że grafiki obu prezydentów nie przewidują żadnego podobnego spotkania.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Jurija Uszakowa, Donald Trump i Władimir Putin w rozmowie poruszą kwestię trudnych ostatnimi czasy relacji dwustronnych. Będą dyskutować także o sposobach walki z globalnym terroryzmem, o wojnie w Syrii i na Ukrainie. Ewentualnym tematem do rozmowy może być także wzajemna kontrola zbrojeń. Według dziennikarzy CNN, dla Białego Domu najistotniejsze będą tematy Syrii i Ukrainy.