„Merkel zazdrościła nam przemówienia Trumpa”

Jarosław Sellin zwrócił uwagę na to, że przemówienie wygłoszone przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, było nadawane w USA w takim czasie, że obywatele kraju mogli obejrzeć je w telewizjach śniadaniowych, które są jednym jednym z najpopularniejszych pasm oglądalności w telewizjach amerykańskich. – Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że ta opowieść o polskiej historii była tylko punktem wyjścia, była pretekstem do opowieści o wartościach świata Zachodu – zauważył. – Trudno sobie wyobrazić dzisiaj polityka z krajów Europy Zachodniej, który by tak powiedział otwarcie, jak Donald Trump, że wartości świata Zachodu i tego, co warto bronić, to jest przede wszystkim rodzina, normalna rodzina, ojczyzna i Bóg. I tak powiedział polityk najpotężniejszego państwa na świecie, polityk, który aspiruje do tego, żeby być przywódcą tego świata Zachodu – wyjaśnił.

Wiceminister przytoczył statyki, według których w Belgii czynnych kościołów i kaplic rzymskokatolickich jest 350, a meczetów 380. – Więc są powody do niepokoju, czy po prostu ta cywilizacja się nie kończy, przynajmniej na części terytorium, istotnej części terytorium. I o tym mówił między innymi Donald Trump. I trzeba o tym mówić głośno, dlatego że ja uważam osobiście, że cywilizacja Zachodu jest wspaniałą cywilizacją, która dała możliwości rozwoju indywidualnego i społecznego wielu ludziom, i jest cywilizacją nadal atrakcyjną, o czym świadczy fakt, że to do świata Zachodu ludzie z innych kontynentów czy z innych cywilizacji chętnie przyjeżdżają i chcą w niej żyć, a nie odwrotnie – stwierdził.