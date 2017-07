Amerykański żołnierz wspierał Państwo Islamskie. Złożył przysięgę wierności

Rzecznik FBI Arnold Laanui potwierdził, że zatrzymany to 34-letni Ikaika Kang. Aresztowanie miało miejsce w Honolulu na Hawajach, gdzie znajduje się jednostka żołnierza. W oświadczeniu poinformowano, że wojskowy starał się pomagać bojownikom IS. Miał próbować dostarczać im tajne dokumenty i złożyć przysięgę wierności Państwu Islamskiemu.

Był już wcześniej zawieszony

Amerykańscy urzędnicy podkreślają, że „sygnały ostrzegawcze dotyczące zachowań Kanga były oczywiste od lat”. 34-latek miał wielokrotnie wyrażać swoje poglądy popierające IS. Co więcej, w 2012 r. Kang był już raz odwoływany ze służby w związku z jego niepokojącym zachowaniem, ale ostatecznie podczas dochodzenia uznano, że 34-latek spełnia wszystkie niezbędne warunki, aby pełnić swoje obowiązki. Wrócił do armii w 2013 r.

Z informacji „Washington Post” wynika, że Kang służył w Iraku od marca 2010 r. do lutego 2011 r. Był również w Afganistanie od lipca 2013 r. do kwietnia 2014 r.

Kang ma postawiony zarzut dotyczący wspierania Państwa Islamskiego.