Działacze skrajnej prawicy będą bronić Europy przed „inwazją migrantów”. W tym celu wypłyną w morze

Operacja Defend Europe organizowana przez grupę, która sama siebie nazywa mianem Pokolenia Identytarystów, rozpoczęła się w maju. W internecie zorganizowano specjalną zbiórkę. Dochód z niej miał być przeznaczony na wynajem łodzi, którymi członkowie grupy chcą wypływać na Morze Śródziemne, aby, jak sami mówią, bronić Europy przed inwazją uchodźców. Zbiórka została zablokowana przez PayPal, jednak mimo tego, organizatorzy pochwalili się, że udało im się pozyskać ponad 80 tysięcy dolarów.

Pierwsza akcja odbyła się w maju. Cztery osoby próbowały bezskutecznie zablokować statek francuskiej organizacji pozarządowej SoS Mediterranee, który płynął na pomoc uchodźcom. Przedstawiciele grupy tłumaczyli, że NGO-sy współpracują z przemytnikami, którzy żerują na ludzkim nieszczęściu. Dzięki zgromadzonym środkom na platfromie crowdfundingowej, na początku lipca działacze wynajęli łódź, która wypłynęła z Dżibuti i zmierza do Katanii. gdzie w przyszłym tygodniu ma zabrać na pokład aktywistów, którzy chcą wyłapywać uciekinierów z Afryki i Azji i oddawać ich w ręce Libijczyków.

Organizatorzy akcji Defend Europe tłumaczą, że ma ona na celu zakłócenie handlu ludźmi u wybrzeży Libii i monitorowanie organizacji pozarządowych ratujących migrantów znajdujących się na morzu. Akcje ratunkowe podejmowane przez służby państw coraz bardziej zbliżają się bowiem do wybrzeży Libii. Dzięki temu udało się uratować setki ludzi. Nie brakuje jednak krytycznych głosów od osób, które tłumaczą, że organizowanie akcji pomocowych sprawia, iż coraz więcej uchodźców próbuje się dostać do Europy. – Zachęceni historiami tych, którym się udało, próbują dotrzeć do UE za wszelką cenę – tłumaczyła przedstawicielka unijnej agencji Frontex.