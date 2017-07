Szonert-Binienda i środowiska polonijne krytykują Departament Stanu USA. Zarzucają urzędnikom „ignorancję”

Konsul honorowa RP w Ohio Maria Szonert-Binienda wspólnie z kilkoma grupami amerykańskiej Polonii wystosowała list otwarty do sekretarza stanu USA Rexa Tillersona. Odnosiła się w nim do wystąpienia przedstawicielki Białego Domu, w którym wzywano władze Polski do „zrezygnowania z niekonstytucyjnych przepisów”.

Pod listem Polonii podpisali się „liderzy i aktywiści Polsko-Amerykańskich Organizacji i Społeczności w Stanach Zjednoczonych”. Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in. zawieszona w pełnieniu obowiązków konsul honorowa RP w Ohio Maria Szonert-Binienda, członkowie klubów „Gazety Polskiej” w USA, przedstawiciel Przyjaciół Radia Maryja, oraz reprezentanci różnych organizacji polonijnych w Stanach Zjednoczonych. „My, polsko-amerykańscy liderzy i aktywiście, piszemy do pana, żeby wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie, rozczarowanie i dezaprobatę wobec oświadczenia rzeczniczki Departamentu Stanu z 20 lipca na temat propozycji reformy sądownictwa” – zaczęli. W swoim liście środowiska polonijne ubolewają, że rzecznik Departamentu Stanu USA „pokazuje znamienną ignorancję obecnej sytuacji w Polsce”, i opowiada się po jednej ze stron debaty w Polsce sugerując, że pewni urzędnicy Departamentu Stanu „mogą bardziej pomagać tym w Polsce, którzy podzielają lewicowo-liberalną ideologię tych urzędników, zamiast działać w interesie naszego kraju, Stanów Zjednoczonych” – przekonują. Oświadczenie rzecznik Departamentu Stanu USA w sprawie Polski autorzy listu nazwali „głęboko niepokojącym”, tym bardziej, że nastąpiło ono po „wspaniałej i niezwykle historycznej wizycie” prezydenta Donalda Trumpa w Polsce. Przypomnieli o 10-milionowej Polonii, która „silnie wspierała” prezydenta Donalda Trumpa w czasie kampanii wyborczej. W ocenie sygnatariuszy listu, Departament Stanu obecnymi działaniami „stara się udaremnić sukces prezydenta i wykoleić nasze stosunki z Polską”. „Żądamy, by podjąć działania uniemożliwiające pojawienie się takich szkodzących działań w przyszłości” – piszą autorzy listu. Oświadczenie rzecznik Departamentu Stanu USA W piątek 21 lipca Departament Stanu USA opublikował oświadczenie odnoszące się do sytuacji w Polsce i przeprowadzanych przez rząd PiS zmian w sądownictwie. „Polski rząd kontynuuje przeprowadzanie reformy, która podkopuje sędziowską niezależność i osłabia praworządność w Polsce. Nalegamy, aby wszyscy upewnili się, że jakiekolwiek zmiany w sądownictwie nie łamią polskiej konstytucji ani międzynarodowych zobowiązań prawnych i przestrzegają zasad niezależności sądów i podziału władz” – czytamy w oświadczeniu. „Polska jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a jej silna i zdrowa demokracja jest niezwykle ważna dla relacji łączących oba kraje” - czytamy dalej. „Jesteśmy pewni, że dzięki sile polskiej demokracji oraz zdolności Polaków do odpowiedzi na problemy poprzez dialog i kompromis, zapewnią polskim instytucjom oraz systemowi wzajemnej kontroli władz («checks and balances» - red.) pełną funkcjonalność i poszanowanie” – czytamy na koniec. Odpowiedź MSZ Do komunikatu Departamentu Stanu USA odniosło się już polskie MSZ. „Jesteśmy zaskoczeni, że rzecznik Departamentu Stanu USA zajął publiczne stanowisko dotyczące oczekującego ustawodawstwa w Polsce” – możemy przeczytać na stronie MSZ. „Fakt, że proces legislacyjny jest w toku, czyni takie wypowiedzi przedwczesnymi. Reforma wymiaru sprawiedliwości nie będzie miała wpływu na niezależność sądów czy sędziów i ma na celu odzyskanie poszanowania obywateli w sądownictwie. Proponowane w Polsce reformy leżą w duchu systemów sądowych w innych krajach europejskich” – przekonuje ministerstwo.