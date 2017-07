Incydent w Zatoce Perskiej. Lotniskowiec USA oddał strzały ostrzegawcze w kierunku irańskich okrętów

Do zdarzenia doszło w piątek, 28 lipca w Zatoce Perskiej. Jak relacjonuje IRNA, lotniskowiec Stanów Zjednoczonych USS Nimitz, a także okręty, które mu towarzyszyły, podpłynął do platformy wiertniczej należącej do Iranu. W okolicy znajdowały się także fregaty irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamu (ang. IRGC), w których stronę wystrzelono strzały ostrzegawcze, a także flary. Później Amerykanie oddalili się z miejsca zdarzenia.

Z relacji IRGC wynika, że lotniskowiec USS Nimitz, płynął w stronę irańskiego patrolu i w ramach próby „zastraszenia” oddał dwa strzały ostrzegawcze. Korpus Strażników Rewolucji Islamu w oświadczeniu po tym incydencie zarzuciła marynarce Stanów Zjednoczonych „nieprofesjonalne i prowokacyjne działania”.

Do tego incydentu doszło zaledwie kilka dni po podobnym zdarzeniu. We wtorek, 25 lipca, statek patrolowy Stanów Zjednoczonych oddał ostrzegawcze strzały z karabinu maszynowego w kierunku irańskiego okrętu patrolowego, który znalazł się w odległości około 150 metrów od jednostki USA.