Znany raper zatrzymany przez policję. Miał zadźgać nożem bezdomnego

Jak podaje „Time” , 57-letni raper Kidd Creole, członek Grandmaster Flash & The Furious, został zatrzymany przez policję w nocy ze środy na czwartek 3 sierpnia w Nowym Jorku. Kidd Creole miał się dopuścić morderstwa. Z informacji udzielonych przez nowojorską policję wynika, że dwa dni wcześniej muzyk miał śmiertelnie ugodzić nożem bezdomnego. 1 sierpnia kilka minut przed północą policja otrzymała informację o tragicznym zdarzeniu, do którego doszło na Manhattanie. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze policji zobaczyli mężczyznę, który miał liczne rany kłute. Został on przetransportowany do szpitala, jednak mimo wysiłków lekarzy jego życia nie udało się uratować. Policjantom udało się ustalić, że ofiara to 55-letni bezdomny John Jolly, który był w przeszłości karany za gwałty.

Okoliczności zdarzenia pozostają na razie niejasne, a ustaleniem przebiegu zdarzeń zajmuje się lokalna policja. Magazyn „The Rolling Stone” twierdzi, że Kidd Creole pracował jako ochroniarz i złota rączka niedaleko miejsca, w którym doszło do przestępstwa. Między mężczyznami miało dojść do kłótni, która zakończyła się tragicznie. Z medialnych doniesień wynika, że ofiara miała być pod wpływem alkoholu. Kidd Creole twierdzi, że John Jolly zalecał się do niego i składał niedwuznaczne propozycje.