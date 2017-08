NASA zatrudnia. Stanowisko - „Obrońca planet”. Pensja - 187 tys. dolarów

Amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) poszukuje pracownika na stanowisko „Planetary Protection Officer” (PPO) i oferuje roczną pensję w przedziale od 124 tysięcy do 187 tys. dolarów. Choć praca na pełen etat w charakterze „planetarnego obrońcy” kojarzy się raczej z filmami i komiksami science fiction, to jednak nie chodzi tu o zadania podobne do znanych ze „Strażników Galaktyki”. Do obowiązków PPO należeć będą tak przyziemne czynności jak „przewidywanie”, „koordynowanie”, „przewodzenie” i „planowanie”. Cel będzie jednak wzniosły - ochronić naszą i inne planety przed wszelkimi możliwymi konsekwencjami ludzkich działań.

Oferta NASA ma podstawę m.in. w ratyfikowanej przez Stany Zjednoczone umowie o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku. W dokumencie poruszany jest temat ochrony przestrzeni kosmicznej przed negatywnymi skutkami ingerencji człowieka. To na jej podstawie „obrońca planet„ ma przewidywać negatywne skutki pozaziemskich misji kosmicznych: wysyłania robotów i materii organicznej z naszej planety w kosmos. PPO ma także analizować pozaekonomiczne koszty podróżowania do centrów kosmicznych, kontrolować poziom zanieczyszczeń w przestrzeni kosmicznej, zabezpieczać urządzenia laboratoryjne w rozsianych po świecie centrach badawczych i odpowiadać za protokoły z badań agencji.

Rekrutacja na to pozycję Planetary Protection Officer potrwa do 14 sierpnia 2017 roku. Link do oferty pracy zamieszczamy poniżej: