USA oficjalnie wycofały się z porozumienia paryskiego

W wystosowanej nocie zaznaczono, że USA nie wykluczają powrotu do porozumienia w przyszłości. „Stany Zjednoczone popierają zrównoważone podejście do walki ze zmianami klimatu, które gwarantuje obniżanie poziomu emisji i jednoczone zachowanie wysokiego poziomu wzrostu gospodarczego i zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego” – czytamy w dokumencie.

Stanowisko Stanów Zjednoczonych to realizacja zapowiedzi Donalda Trumpa z czerwca. Na początku tego miesiąca prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że „wypełniając swój uroczysty obowiązek ochrony Ameryki i jej obywateli, Stany Zjednoczone wycofają się z paryskiego porozumienia klimatycznego”. Porozumienie klimatyczne, które przyjęło prawie 200 państw w Paryżu w 2015 roku, zobowiązuje kraje do walki z globalnym ociepleniem poprzez m.in. zmniejszanie emisji dwutlenku węgla oraz emisji spalin z innych paliw kopalnych.

Porozumienia w sprawie ochrony klimatu nie udało się osiągnąć także na szczycie G20 w Hamburgu, gdzie Trump zaprezentował niezmienione stanowisko. W dokumencie zaznaczono, że członkowie G20 „przyjęli do wiadomości” rezygnację Stanów Zjednoczonych ze wspólnej polityki dotyczącej globalnego ocieplenia. Jednocześnie wskazano, że porozumienie paryskie jest „nieodwołalne”. Oznacza to, że inne kraje nie przystały na propozycję renegocjacji ustaleń z 2015 roku. Pozostałe kraje G20 zadeklarowały, że chcą przejść do szybkiej realizacji postanowień.