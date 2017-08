Szokujący raport o radykalizacji przedszkolaków. Dzieci udawały podcinanie gardła i groziły śmiercią kolegom

Na wewnętrzne potrzeby przedszkola w Ronse w północno-zachodniej Belgii przygotowano raport dotyczący zachowania dzieci uczęszczających do placówki. Jego wyniki są szokujące. Okazało się bowiem, że zachowanie sześciorga dzieci znacznie odbiegało od przyjętych norm. Z raportu wynika, że dzieci m.in. groziły śmiercią swoim kolegom, udawały podcinanie gardła i obrażały, używając wulgarnych słów wobec wyznawców innych religii. Ponadto, nie chciały podawać ręki swoim kolegom, a także odmawiały przychodzenia do szkoły w piątek, motywując to kwestiami religijnymi. Co więcej, podczas przerw dzieci miały recytować wersety Koranu, zamiast np. bawić się z innymi przedszkolakami.

Pedagodzy, którzy sporządzili raport, zaznaczyli, że wszystkie wyżej wymienione zachowania dotyczyły dzieci z rodzin muzułmańskich. Powiadomieni o sprawie rodzice nie zauważali problemu. Jednocześnie nauczyciele podkreślili, że problem dotyczy zaledwie 1 procenta dzieci, które uczęszczają do placówki, jednak z uwagi na pojawiający się m.in. w krajach europejskich problem radykalizacji młodych muzułmanów, należy zachować czujność. W związku z tym nauczyciele powiadomili ekspertów działającego od 2016 roku programu Netwer Islamexperten, w ramach którego szkoły organizują specjalne programy pomagające zwalczać ewentualne postawy ekstremistyczne.