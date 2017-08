Promocja na alkohol wywołała ogólnokrajowe poruszenie. Półki opustoszały w kilka minut

BBC, Mirror, Metro, Telegraph, Daily Mail i wiele innych portali w Wielkiej Brytanii informuje o skutkach promocji w Lidlu, na którą nastawiało się wielu Anglików. Wszystko za sprawą oferty, w której prosecco, rodzaj musującego wina włoskiego, sprzedawane było po wyjątkowo okazyjnej cenie. Za sześć butelek trunku trzeba było zapłacić bowiem tylko 20 funtów, czyli niewiele ponad 3 funty za sztukę. Taka okazja połączona z dodatkowym wolnym w postaci tzw. Bank Holiday, ściągnęła do sklepów wielu amatorów prosecco i niskich cen. "Coventry Telegraph" donosi, że w wielu sklepach sieci Lidl połączenie trzech dni wolnego i promocji wywołało prawdziwe oblężenie. Kolejki ustawiały się już na długo przed otwarciem, a w wielu sklepach cały zapas wina wyprzedał się w ciągu kilku minut.

Pomocja na włoskie wino wywołała ogólnokrajowe poruszenie

Spowodowało to niezadowolenie klientów, którzy nie mieli okazji skorzystać z promocji. Wielu z nich wylało swój żal w mediach społecznościowych, które na pewien czas zdominował temat oferty Lidla. Jedna z internautek narzeka, że zrezygnowała z dłuższego snu w sobotę, by pójść po prosecco, które zostało wyprzedane do 8:07 a więc w ciągu siedmiu minut po otwarciu sklepu.