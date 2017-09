Włoska agencja odpowiada na słowa Patryka Jakiego. Chodzi o ekstradycję sprawców napaści w Rimini

Agencja ANSA oceniła, że nie będzie łatwo doprowadzić do ekstradycji sprawców napaści na Polaków w Rimini do Polski. Odniosła się tym samym do słów wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, który stwierdził, że strona polska powinna rozpocząć z Włochami negocjacje dot. ewentualnej ekstradycji.

Włoska agencja zwraca uwagę, że ewentualna ekstradycja lub wydanie europejskiego nakazu zatrzymania wydają się trudne, ponieważ do przestępstwa doszło we Włoszech, a dochodzenie w sprawie prowadzi już włoski wymiar sprawiedliwości w Rimini i Bolonii. – Po weryfikacji wszystkich elementów tożsamości tych osób polska strona podejmie negocjacje z włoską na ten temat – powiedział Patryk Jaki w „Salonie politycznym Trójki”. Ocenił, że „poprawność polityczna spowodowała, że europejska polityka karna jest kabaretowa, a w centrum wydarzeń jest sprawca, a nie ofiara”. – Herszt tej grupy podał się za biednego uchodźcę, który ucieka przed wojną, a sam nam tu przyniósł zwyczaje wojenne – przekonywał wiceminister sprawiedliwości. W sobotę oraz niedzielę włoska policja zatrzymała 20-letneigo Kongijczyka oraz dwóch Marokańczyków i Nigeryjczyka w wieku 15-17 lat.

Obywatel Konga został przewieziony do aresztu w Rimini, natomiast pozostali podejrzani z uwagi na wiek zostali umieszczeni w zakładzie karnym dla nieletnich w Bolonii. W poniedziałek 4 września prokuratura postawiła zarzuty wszystkim czterem mężczyznom. Prokurator Paolo Giovagnoli podkreślił, że mieli się oni dopuścić ciężkiego rozboju i zbiorowej przemocy seksualnej, co doprowadziło do ciężkich obrażeń u poszkodowanych. Zgodnie z włoskim prawem, za te przestępstwa grozi kara nawet 20 lat pozbawienia wolności. Prokuratura z Bolonii złożyła już wnioski o tymczasowe aresztowanie trzech nieletnich mężczyzn. Włoski dziennik „La Repubblica” poinformował również, że Polska będzie żądać ekstradycji z Włoch czterech domniemanych sprawców ataku na polskich turystów. Polscy śledczy prowadzą w tej sprawie również własne dochodzenie.