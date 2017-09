Kolejny potężny huragan zmierza nad USA. Floryda wprowadziła stan wyjątkowy

Według szacunków huragan Irma znajduje się obecnie w odległości mniejszej niż 800 km od Małych Antyli i przesuwa się w ich stronę z prędkością około 20 km/h. Wiatr, który niesie ze sobą Irma, osiąga w tej chwili nawet do 215 km/h. W poniedziałek 4 września otrzymał czwartą kategorię w 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona, gdzie 5 to maksymalna siła huraganu.

Amerykańskie Centrum ds. Huraganów w Miami ostrzega, że zagrożone jest całe wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych oraz obszar Karaibów. Stan pogotowia ogłoszono na Wyspach Zawietrznych Morza Karaibskiego. Należą do nich Antigua i Barbuda, Anguilla, Montserrat, St. Kitts and Nevis, St. Martin, St. Barthelemy, Saba i St. Eustache. Zagrożone są także Duże Antyle: m.in. Portoryko i Kuba oraz brytyjskie i amerykańskie Wyspy Dziewicze i wyspy Bahama. Niemal na pewno huragan uderzy w mieszkańców stanu Floryda, gdzie już teraz tamtejszy gubernator Rick Scott wprowadził stan wyjątkowy.

Niszczący Harvey

Amerykanie dopiero co zmagali się z huraganem Harvey. Początkowo został on sklasyfikowany jako huragan drugiego stopnia, jednak porywy wiatru okazały się znacznie silniejsze i osiągnęły prędkość 210 kilometrów na godzinę. Wydano więc czwarty stopień zagrożenia, którego w USA użyto ostatnio w 2004 roku w czasie huraganu w Charley. Harvey w pierwszej kolejności uderzył w miasto Corpus Christi na południu Teksasu. Miało to miejsce w sobotę około godz. 6 rano czasu polskiego. W związku z zagrożeniem prezydent Donald Trump podjął decyzję o ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej. Wiatr po tym, jak uderzył w ląd szybko osłabł i zamienił się w burzę tropikalną. Największym zagrożeniem okazały się ulewne deszcze. Zalane zostało Houston w Teksasie.