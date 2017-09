Książę Harry się oświadczył? „Mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy bardzo szczęśliwi”

W sierpniu Markle i książę Harry spędzili trzy tygodnie w Botswanie, gdzie młodszy brat księcia Williama urządził dla swojej partnerki przyjęcie urodzinowe. Według magazynu „US Magazine” , Harry miał się wówczas oświadczyć swojej partnerce. Dziennikarze twierdzili, że wybór wakacyjnej destynacji nie był przypadkowy, ponieważ jakiś czas temu Harry nazwał Botswanę swoim drugim domem. Ponadto, Harry mógł chcieć pójść w ślady brata, który oświadczył się Kate Middleton podczas urlopu w Kenii w 2010 roku.

W rozmowie z „Vanity Fair” Markle powiedziała, że para chce zatrzymać swoją historię dla siebie. – Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieją, że to jest nasz czas i nie chcemy opowiadać o tym, co dzieje się między nami. To jest nasza prywatna sprawa – mówiła Markle. Jednocześnie amerykańska aktora nie zaprzeczyła, że książę Harry jej się oświadczył. – Mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy bardzo szczęśliwi – przyznała.

Zapytana przez dziennikarzy, co czuje, gdy widzi na okładkach gazet informacje o swoim prywatnym życiu, które często nie są prawdziwe, Markle odparła, że zdawała sobie z tego sprawę i jest jej przykro, że media do tego stopnia ingerują w prywatność. – Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, jaka jest prawda. A całą resztą nie warto się przejmować – dodała,. Z kolei książę Harry zaznaczył, że jest mu przykro, że nie był w stanie ochronić swojej partnerki przed medialnym szumem.

Kim jest Meghan Markle?



Markle jest o cztery lata starsza od księcia Harry'ego. Media komentują związek amerykańskiej aktorki z młodym Windsorem, również dlatego, że ma ona za sobą rozwód, a w dodatku może ona wziąć udział w telewizyjnym reality-show, w którym zostaną pokazane kulisy jej życia zawodowego. Wybranka księcia Harry'ego pochodzi z rozbitej rodziny. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 6 lat. Ojciec Meghan, Thomas Markle to znany filmowiec. Z kolei matka, Doria Radlan jest instruktorką jogi i terapeutką.