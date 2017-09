Irma, Jose i... Katia. Trzeci huragan pojawił się u wybrzeży Ameryki

Trzeci huragan na przestrzeni 6 dni zagrozi amerykańskiej linii brzegowej. Według Narodowego Centrum Huraganów, Katia powstała w odległości niemal 300 km na wschód od meksykańskiego Tampico i niesie ze sobą wiatr osiągający prędkość niemal 120 km/h. Eksperci oceniają, że w ciągu kolejnych 48 godzin żywioł będzie przybierał na sile. Modele pogodowe na chwilę obecną przewiduję, że Katia pozostanie w południowej części Zatoki Meksykańskiej.

Po Irmie i Jose, będzie to już 3 huragan na Oceanie Atlantyckim w ciągu tygodnia. O ile nie wiadomo czy Jose uderzy na Karaibach, czy na Florydzie, o tyle Irma prawie na pewno dotrze do wybrzeży USA. Już teraz wiadomo, że będzie jednym z 5 najsilniejszych huraganów w historii Atlantyku i przyniesie wichury o prędkości ponad 300 km/h.

Galeria:

Wyspa Saint-Martin po przejściu huraganu Irma

Irma uderzy w sobotę

Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) w Miami ocenia, że Irma uderzy we Florydę już w sobotę 9 września lub rano w niedzielę 10 września. Eksperci ostrzegają mieszkańców tego stanu przed siłą nadchodzącego żywiołu. Irma ma być silniejsza od Harveya, który niedawno pustoszył Teksas i spowodował śmieć ponad 60 osób. W 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona, gdzie 5 to maksymalna siła huraganu, Irma oceniana jest na 4 lub 5. Huragan niesie ze sobą wiatry o prędkości nawet do 300 kilometrów na godzinę (jest to również wartość większa, niż podawano jeszcze w poniedziałek). Badacze mówią, że Irma już teraz jest najsilniejszym huraganem Atlantyku.

Galeria:

Huragan Irma na zdjęciach NASA