Czterej polscy muzycy oskarżeni o zbiorowy gwałt w USA

Do gwałtu miało dojść 31 sierpnia w amerykańskim Spokane w należącym do grupy autobusie. Z zeznań domniemanej ofiary i jej przyjaciółki wynika, że kobiety po koncercie rozmawiały z muzykami i otrzymały od nich zaproszenie na drinka.

Jedna z fanek Decapitated poczuła się w pewnym momencie niedobrze i musiała skorzystać ze znajdującej się w autobusie toalety. W ślad za nią poszedł jeden z członków zespołu. Kobieta zeznała, że mimo jej oporu mężczyzna wszedł z nią do toalety, gdzie przemocą miał zmusić ją do stosunku. Do muzyka mieli dołączyć też pozostali członkowie zespołu. Zeznania domniemanej ofiary potwierdza jej koleżanka, która miała widzieć zbiorowy gwałt. Badanie lekarskie potwierdziło otarcia na nadgarstkach kobiety oraz inne obrażenia.

AP przytacza też zeznania muzyków, które są rozbieżne. Jeden z członków zespołu po przedstawieniu mu zdjęcia ofiary stwierdził, że jej nie zna, inny tłumaczył, że widział swoich kolegów uprawiających seks z kobietą w toalecie, a dwaj kolejni potwierdzili, że do autobusu przyprowadzone zostały dwie kobiety. Manager zespołu Decapitated Tomasz Pochoryłko nie komentuje zarzutów i nie przewiduje wydania oświadczenia.