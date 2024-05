Krzysztof Bosak grzmi przed wyborami do PE, mówi o korupcji. „To jest mechanizm patologiczny”

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy



W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, w kraju rozgorzała dyskusja na temat zarobków europosłów. Są one nieporównywalnie wyższe od tych, które obowiązują w polskiej polityce. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak twierdzi, że jest to „patologiczny mechanizm” i przyrównuje go do korupcji politycznej.

– Najbogatsze państwa UE stwierdziły, że ci, którzy od nich idą do Parlamentu Europejskiego nie mogą być stratni, a potem, zgodnie z zasadą równości, zarządzono, że wszyscy z całej Europy będą dostawać tyle samo. W ten sposób mamy w polskiej polityce taki mechanizm, że europoseł zarabia kilkukrotnie więcej niż premier. To jest mechanizm patologiczny, mechanizm korupcji politycznej – przyznaje lider Konfederacji w programie „Mówiąc Wprost”.