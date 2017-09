Najstarsza panda na świecie nie żyje. „Basi nas opuściła, ale na zawsze pozostanie w naszych sercach”

Basi była najstarszą żyjącą w niewoli pandą wielką. Kiedy miała zaledwie kilka lat, została uratowana po upadku do rzeki i przewieziona do Ośrodka Badawczego w Fuzhou. To właśnie w tym miejscu spędziła resztę życia. Opiekunowie nadali jej imię Basi, ponieważ tak nazywa się dolina, w której znaleziono pandę. Zwierzę miało w Chinach status celebryty. Każdego roku urodziny zwierzęcia były hucznie obchodzone. Przed dwoma laty z okazji 35.urodzin wzniesiono specjalny 2-metrowy pomnik pandy. W 1990 roku Basi została uznana za symbol przyjaźni. Stanowiła również pierwowzór maskotki igrzysk azjatyckich w 1990 roku.

Zwierzę zdechło w środę 13 września w godzinach porannych. Basi miała 37 lat, co jest odpowiednikiem blisko 100 lat u człowieka.

W ośrodku, w którym mieszkała panda, zorganizowano specjalną uroczystość pożegnalną. – Z ciężkim sercem żegnamy naszą kochaną Basi. Przyniosła nam wiele radości – mówił zastępca dyrektora ośrodka w Fuzhou Xiu Yunfang. Wokół drzewa znajdującego się na wybiegu Basi ułożono białe róże w kształcie serca. Przedstawiciel ośrodka poinformował również, że panda zdechła z powodu starości, marskości wątroby oraz niewydolności nerek. – Basi nas opuściła, ale na zawsze pozostanie w naszych sercach – dodał zastępca dyrektora Fuzhou.