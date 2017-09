Cztery turystki oblane kwasem na dworcu w Marsylii. Napastniczką była kobieta

Do napaści na cztery kobiety doszło w niedzielę, krótko po godzinie 11 na stacji kolejowej Gare de Marseille-Saint-Charles. Dwudziestokilkuletnie Amerykanki oczekiwały na dworcu na pociąg do Paryża. Lokalne media donoszą, że do turystek w pewnym momencie podeszła nieznana im kobieta, która rozpyliła kwas solny. Świadkowie przekazali, że substancja znajdowała się w dozowniku podobnym do opakowań na płyny do mycia szyb.

"The Telegraph" podaje, że najpoważniejsze obrażenia odniosły 20- i 21-latka, które zostały zabrane do szpitala. Obydwie mają poparzone twarze, a jedna z nich może mieć problemy z okiem. Kolejne dwie turystki hospitalizowano ze względu na traumę, jaką przeżyły. W związku z atakiem aresztowano 41-letnią kobietę. Na razie policja nie ujawnia dalszych szczegółów. Z informacji uzyskanych przez śledczych od Amerykanek wynika jednak, że nie znały one napastniczki. Służby podają, że atak nie miał charakteru terrorystycznego.