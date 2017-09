Ludzie Trumpa robili to, za co on krytykował Clinton? Skandal z korespondencją w Białym Domu

Co najmniej sześciu najbliższych doradców prezydenta Donalda Trumpa korzystało okazjonalnie z prywatnych skrzynek mailowych do wysyłania służbowej korespondencji – poinformował "The New York Times". Niezależnie do tego portal Politico donosił wcześniej, że w taki sposób postępował Jared Kushner, zięć i doradca Trumpa.