Huragan Nate zbliża się do USA. W Ameryce Południowej spowodował śmierć 28 osób

Cyklon Nate został uznany za huragan pierwszego stopnia jeszcze zanim dotarł do wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Według ostatnich prognoz Amerykańskiego Centrum Huraganów, najbardziej zagrożone są stany Luizjana i Nowy Orlean. Stan alarmowy ogłoszony został także w 29 hrabstwach Florydy. Firmy naftowe, które działają w Zatoce Meksykańskiej przekazały, że ewakuują swoich pracowników z platform, które znajdują się na „drodze” sztormu. Do ewakuacji mają być także przygotowani mieszkańcy południowej Alabamy. Według ekspertów z Amerykańskiego Centrum Huraganów prędkość wiatru przekracza 120 km/h a miejscami może spaść nawet 75 centymetrów deszczu. Huragan ma dotrzeć do wybrzeży USA za kilkanaście godzin. Burmistrz Nowego Orleanu poinformował ludzi mieszkających na niskich terenach, żeby możliwie się ewakuowali, jednak podkreślił, że nie ma potrzeby paniki. – Musimy po prostu odpowiednio się przygotować – zaznaczył Mitch Landrieu. Zarówno Floryda, jak i Teksas wciąż zmagają się ze skutkami huraganu Harvey, który uderzył w sierpniu, powodując „bezprecedensowe szkody”. We wrześniu w stany te uderzył również huragan Irma.

W państwach Ameryki Środkowej z powodu Nate'a ogłoszono stan wyjątkowy. Ponad 20 osób jest poszukiwanych. Intensywne opady deszczu, osuwiska i powodzie, blokują domy, niszczą mosty i domy. W Kostaryce prawie 400 tysięcy osób nie ma bieżącej wody, a tysiące osób przebywają w utworzonych specjalnie schroniskach. Wstrzymano ruch wszystkich pociągów i odwołano dziesiątki lotów w ramach zachowania ostrożności. Zamknięto ponadto popularne wśród turystów parki narodowe w tym kraju. Wiadomo już, że z powodu sztormu życie straciło w Kostaryce co najmniej osiem osób. 11 osób zostało zabitych, gdy sztorm dotarł do Nikaragui. Amerykańskie Centrum ds. Huraganów poinformowało, że spadnie tam 38 cm deszczu. W Hondurasie żywioł zabił co najmniej trzy osoby, w tym dwóch młodych mężczyzn. Jak podaje CNN, w wyniku przejścia cyklonu zginęło 28 osób.