Irlandia. Trzy osoby zmarły w wyniku huraganu Ophelia

Ophelia doprowadziła do śmierci trzech osób. Pierwsza z nich, to 58-letnia Clare O'Neill. Kobieta zginęła, gdy jechała samochodem. Na pojazd upadło drzewo. Jej matka, która siedziała na fotelu pasażera, doznała obrażeń zagrażających życiu. Następnie nieopodal miasta Cahir, 31-letni mężczyzna Michael Pyke usiłował przeciąć piłą łańcuchową powalone drzewo. Wówczas następne drzewo przewróciło się, a mężczyzna został przygnieciony i upadł na piłę łańcuchową. Trzecia ofiara huraganu to Fintan Goss. 30-letni ojciec trójki dzieci również został przygnieciony przez upadające drzewo. Wypadek zdarzył się w rejonie Ravensdale.

Steven Keates, meteorolog z Met Office (narodowy serwis meteorologiczny Wielkiej Brytanii) powiedział, że osoby dojeżdżające do pracy powinny spodziewać się bardzo porywistego wiatru. Wichura może osiągnąć prędkość do 112 kilometrów na godzinę. – Silny wiatr będzie się utrzymywać, choć nieco umiarkowany, w porównaniu z tym, co obserwowaliśmy wcześniej – dodał Keates.