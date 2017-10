Całe miasto przykryte pianą. To następstwo huraganu Ophelia

Internet obiegły zdjęcia z angielskiego miasta Cleveleys, w hrabstwie Lancashire, położonego 71 km na północny zachód od miasta Manchester i 329 km na północny zachód od Londynu. Tamtejsze ulice spowiła morska piana, która powstała w wyniku monstrualnych fal. Bryza bardzo utrudnia prowadzenie pojazdów.

Apokaliptyczna sceneria

Huragan Ophelia spowodował też inne rzadkie zjawisko, czerwone słońce i niebo. Prezenter pogody stacji BBC wytłumaczył, że sile wiatry wraz z tropikalnym powietrzem, przeniosły pył z Sahary. Dużą rolę mogły również odegrać pozostałości z pożarów lasów, które ostatnio miały miejsce w Portugalii i Hiszpanii.

Trzy ofiary śmiertelne

Ophelia to huragan, który uformował się na Atlantyku. Gdy dotarł do Wielkiej Brytanii, wiatr osiągał prędkość do 161 kilometrów na godzinę i towarzyszyły mu ulewne deszcze. Z powodu silnego wiatru zamknięto szkoły oraz uczelnie w Irlandii oraz Irlandii Północnej. Nastąpiły także ogromne utrudnienia w transporcie. Trzy osoby zginęły w wyniku przygniecenia przez upadające drzewa.