Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla zaatakowana w internecie za dobór stroju

20-letnia Malala Yousafzai pochodzi z Pakistanu. Jest aktywistką i działaczką na rzecz praw kobiet, a szczególnie ich dostępu do edukacji. W 2014 roku otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla, stając się tym samym jej najmłodszą laureatką. W październiku rozpoczęła naukę na Uniwersytecie w Oksfordzie. Kierunek studiów, który wybrała, to filozofia, polityka i ekonomia (PPE). W 2012 roku działaczka została postrzelona w głowę przez talibów, którzy wdarli się do szkolnego autobusu. Przeżyła cudem, dzięki pomocy brytyjskiej lekarki. Powodem zamachu była działalność, w którą zaangażowała się jeszcze jako nastolatka. Yousafzai prowadziła bloga pod pseudonimem Gul Makai. Opisywała tam, jak wygląda życie w reżimie Talibów, skupiając się przede wszystkim na kwestii dążeń do odebrania przez nich dziewczętom możliwości nauki.

W internecie pojawiło się zdjęcie, na którym widać świeżo upieczoną studentkę ubraną w botki na obcasach, ciemne spodnie, kurtkę i luźno zarzucony na głowę hidżab. Strój nie spodobał się Pakistańczykom, którzy zaczęli publikować pod zdjęciem obraźliwe komentarze. Z drugiej strony wiele osób broni Malalali, określając ją, jako „przyszłość Pakistanu”.