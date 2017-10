Facebook udostępnił „tryb odkrywcy”. Jak zwiedza się internet w praktyce?

Od piątku 20 października wszyscy użytkownicy Facebooka mogą odszukać u siebie całkowicie nową funkcję. Została ona ukryta na dole po lewej stronie ekranu startowego portalu. Po kliknięciu na ikonkę rakiety, zostaniemy przeniesieni do listy newsów z całego świata. Ma to umożliwić poznawanie nowych stron, które mogłyby nas zainteresować, a które z różnych względów do tej pory pozostawały poza naszym obszarem zainteresowań. Opcja ta jest dostępna także w wersji mobilnej. Można jej szukać w menu. Jeżeli nie potraficie znaleźć ikonki rakiety na Waszych ekranach, być może pomocne będzie wylogowanie się i ponowne zalogowanie w aplikacji.

Nowa funkcja ma zapobiec znudzeniu dostarczanymi przez Facebooka treściami, które dobierane są według naszych zainteresowań, przez co z czasem mogą stać się dość ograniczone. Z tej informacyjnej bańki programiści Marka Zuckerberga chcą nas wyrwać właśnie poprzez nową usługę, pozwalającą dotrzeć do popularnych i interesujących treści na zasadzie losowości. Jest ona jednak wspomagana algorytmem,który zwraca uwagę na nasze zainteresowania. Fani gier komputerowych częściej trafią na treści dotyczące ich dziedziny, podobnie osoby zainteresowane polityką mogą liczyć na poważniejsze rzeczy.