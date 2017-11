CIA ujawniło materiały z kryjówki Osamy bin Ladena. Co znaleziono?

Dyrektor CIA Mike Pompeo poinformował, że udostępnienie odzyskanych w kryjówce Osamy bin Ladena rzeczy daje Amerykanom szansę „zdobycia większego wglądu w plany oraz sposób działania tej organizacji terrorystycznej”. Postanowienie o ujawnieniu dokumentów zapadło w 2014 roku, jednak trzy lata potrwało dokładne ich sprawdzenie i pogrupowanie na te, które można pokazać opinii publicznej i na te, których udostępnienie zagrażałoby bezpieczeństwu narodowemu.

Wśród ujawnionych materiałów znajduje się osobisty dziennik Osamy bin Ladena, ponad 18 tysięcy dokumentów, 79 tysięcy plików muzycznych oraz graficznych, a także 10 tysięcy plików wideo. Na stronie Centralnej Agencji Wywiadowczej czytamy, że w dokumentach zaobserwować można źródła rozłamów, które istnieją między Al-Kaidą a tzw. Państwem Islamskim. Ponadto pokazane są wszelkie strategiczne, doktrynalne i religijne nieporozumienia, jakich doświadczała Al-Kaida po zabiciu Osamy bin Ladena. Dokumenty obrazują także powiązania między Al-Kaidą a Iranem, pokazują ich sieci współpracy i napięcia, jakie pojawiały się w ciągu lat na tej linii.

CNN informuje, że wśród udostępnionych materiałów są także m.in. hollywoodzkie filmy takie jak: „Batman”, „Tom i Jerry”, „Auta” czy „Epoka Lodowcowa”. Jest też dużo nagrań rodzinnych, m.in. wideo z wesela syna bin Ladena, Hamzy.

Nie do końca jest pewne, które ze znalezionych rzeczy należały do Osamy bin Ladena, a którego do jego trzech żon, sześciorga dzieci i czterech wnuków, którzy mieszkali w kryjówce w Abbottabadzie.