Krwawy zamach na meczet. Zginęło co najmniej 235 osób

Do zdarzenia doszło w miejscowości Bir al-Abed, niedaleko miasta al-Arisz. Świadkowie twierdzą, że atak miał miejsce podczas modlitwy wiernych. Uzbrojeni mężczyźni wysiedli z samochodów i otworzyli ogień do zgromadzonych w świątyni osób.

Początkowo rzecznik ministerstwa zdrowia, cytowany przez państwową agencję MENA ogłosił, że 54 osoby zostały zabite, a co najmniej 75 zostało rannych. Z najnowszych informacji podanych przez BBC wynika jednak, że w wyniku zamachu zginęło co najmniej 155 osób, a ponad 100 zostało rannych. BBC powołuje się na dane z lokalnych mediów. Z kolei The Independent podał informację o 235 ofiarach śmiertelnych.

Egipt od lat walczy z muzułmańskimi ekstremistami w regionie północnego Synaju. Znacząco zwiększyli oni swoją aktywność po obaleniu prezydenta Muhammada Mursiego w 2013 roku. W październiku 2017 roku na tym terenie doszło do ataku na egipskich żołnierzy i policjantów. W jego wyniku ponad 50 funkcjonariuszy służb mundurowych poniosło śmierć.