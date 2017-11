Fotografka pokazuje kulisy sesji zdjęciowej. „Program graficzny potrafi zdziałać cuda”

Galeria:

Te zdjęcia pokazują, jak łatwo programy graficzne mogą zniekształcić rzeczywistość

Profesjonalni i amatorscy fotografowie widzą różne rzeczy, gdy patrzą w to samo miejsce. Ta historia dowodzi, że profesjonaliści potrafią zdziałać cuda nawet w miejscach, które potencjalnie wcale nie wydają się ładne. Artystka Jenna Martin postanowiła zamiast typowych pięknych miejsc w okolicy zrobić coś przeciwnego. Artystka udała się w miejsce, które według wszystkich konwencjonalnych standardów fotografii nie jest piękne. – Chciałam mieć ograniczone możliwości, brzydkie oświetlenie i niepasujące tło. Teoretycznie sesja zdjęciowa w takim miejscu nie ma sensu. Jednak postanowiłam rzucić sobie wyzwanie i sprawdzić jego efekty- opowiadała Martin.

Fotografka robiła zdjęcia w sklepie z narzędziami. Wraz z modelką, która jej pozowała, ustaliły kilka zasad. Nie mogły przesuwać żadnych przedmiotów znajdujących się w sklepie ani ustawić ich specjalnie, aby lepiej wyglądały. Po sesji fotograficznej zdjęcia zostały nieco ulepszone za pomocą programów graficznych. Martin chciała również pokazać, że proste aplikacje do obróbki fotografii potrafią zdziałać cuda.

– Każdy lubi pięknie wyglądać i mieć piękny obrazek, dlatego często przerabiamy zdjęcia. Jednak nie zawsze to, co widzimy pokazuje realny świat. Warto o tym pamiętać, zanim popadniemy w kompleksy myśląc, że nie wyglądamy jak modelki z fotografii. Wiele osób jest zszokowanych, gdy widzą, jak to wygląda naprawdę – tłumaczy fotografka.