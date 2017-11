Pokłócili się o wybór imienia dla dziecka. Jedna osoba nie żyje, siedem odniosło obrażenia

Anglojęzyczny turecki portal Daily Sabah poinformował o zdarzeniu, do którego doszło w niewielkiej miejscowości położonej w prowincji Osmaniye, gdzie kilka dni temu na świat przyszło piąte dziecko Niyaziego i Emine Cecan.

Po radości z narodzin i przyjęciu gratulacji od najbliższych przyszedł czas na załatwienie formalności związanych z narodzinami dziecka. Nikt nie przypuszczał, że zakończą się one tragicznie. Między małżonkami doszło do poważnej kłótni, ponieważ każde z nich chciało nadać chłopcu imię swojego ojca. Kiedy obrażona młoda mama opuściła dom, między rodzinami doszło do regularnej kłótni. Bliscy Emine i Niyaziego przeszli od słów do czynów. Bójka między krewnymi noworodka zakończyła się tragicznie.

W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 23-letni brat Emine, Musa Cecan. Ponadto, siedem innych osób zostało rannych. W związku z bójką lokalna policja zatrzymała 10 najbardziej krewkich uczestników zdarzenia. Portal Daily Sabah zwraca uwagę na fakt, że imię dla dziecka nadal nie zostało wybrane.