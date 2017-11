Samobójstwo chińskiego generała. Należał do Centralnej Komisji Wojskowej

Do samobójczego aktu miało dojść w czwartek 23 listopada. Jak dowiadujemy się z wypuszczonego dopiero pięć dni później komunikatu, Zhang Yang zmarł we własnym domu w Pekinie. Poinformowała o tym państwowa agencja Xinhua. Zhang miał 66 lat i należał do Centralnej Komisji Wojskowej – najważniejszego członu Komunistycznej Partii Chin odpowiedzialnego za sprawy wojskowe.

Zagraniczni komentatorzy próbując wyjaśnić nagłą śmierć generała, przypominają o zbierających się nad nim od pewnego czasu czarnych chmurach. Zhang Yang kojarzony był z oskarżanymi o korupcję generałami Guo Boxiongiem i Xi Caihou. Pod tym właśnie kątem w Centralnej Komisji Wojskowej prowadzono specjalne śledztwo, które obejmowało 66-latka. Dodatkowo badano kwestię "poważnego naruszenia dyscypliny przez Zhanga.

Śledztwo związane jest z inicjatywą prezydenta Chin Xi Jinpinga, który od pięciu lat prowadzi głośną politykę eliminowania korupcji w szeregach rządzącej krajem partii. Według szacunków za przestępstwa korupcyjne w ostatnich latach skazano w Chinach już ponad milion członków KPCh.