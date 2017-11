Od lat 90-tych nie było takiej sytuacji. Oderwał się fragment lodowca w Chile

Do zdarzenia doszło w południowym Chile, gdzie znajduje się lodowiec Grey. Władze we wtorek poinformowały, że od lodowego bloku oderwał się sporej wielkości kawałek. Na razie nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną jego oddzielenia się.

Miejscowe służby zajmujące się środowiskiem naturalnym udostępniły zdjęcia mierzącego 350x380 metrów fragmentu lodowca opływającego od Greya w pobliżu laguny. Eksperci podkreślają, że tego typu przypadki są niezwykle rzadkie. Ostatni miał miejsce na początku lat 90. Dr Ricardo Jaña, glacjolog z Chilijskiego Instytutu Arktycznego, poinformował, że góra lodowa jest większa, niż zakładali naukowcy. - To jest sytuacja, której się spodziewaliśmy, ale najbardziej nietypową rzeczą jest to, że oderwany kawałek lodowca jest o wiele większy, niż zakładaliśmy - tłumaczył.

Torres del Paine to jedna z największych atrakcji turystycznych Chile. Mieści się tam masyw górski, a także liczne lodowce i jeziora oraz monumentalne formacje skalne. W parku występują liczne lodowce i jeziora, a także monumentalne formacje skalne. Żyje tu wiele gatunków zwierząt, m.in. gwanako andyjskie, nandu, flamingi i kondory.

Galeria:

Lodowiec w Chile