Komisja PE debatuje nad nowymi przepisami. „To koniec produkcji kebabów w UE”

Fosforan jest używany w zamrożonym mięsie, z którego przygotowywane są kebaby. Te związki chemiczne pozwalają na zatrzymanie w mięsie wody i w ten sposób ochronienie go przed rozpadem podczas pieczenia na pionowym rożnie, a także przed wysuszeniem. Luka w unijnych przepisach sprawia, że stosowanie fosforanów nie jest ani dozwolone, ani zakazane. Zmiany w tym zakresie chcą wprowadzić socjaldemokraci oraz Zieloni zasiadający w Komisji Ochrony Środowiska w Parlamencie Europejskim.

Eurodeputowani chcą zablokować inicjatywę Komisji Europejskiej, która starała się dopuścić stosowanie fosforanów w mięsie, ponieważ zdecydowana większość mięsa na kebaby jest dostarczana właśnie w takiej postaci. A unijne statystyki mówią, że dziennie obywatele wszystkich krajów UE spożywają nawet kilkaset ton mięsa w kebabach. Według europosłów fosforany są szkodliwe dla zdrowia. Politycy powołują się na dane Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Jednak nie wszyscy członkowie komisji popierają tę inicjatywę.

Zdaniem Renate Sommer z CDU zakaz użycia fosforanów może doprowadzić do likwidacji produkcji kebabu, a co za tym idzie, utraty zysków oraz setek tysięcy miejsc pracy. Obawy niemieckiej polityk potwierdził Kanan Koyuncu, przewodniczący Zrzeszenia Niemieckich Producentów Kebabu. – Jeśli Parlament Europejski przeforsuje swój sprzeciw będzie to równoznaczne z wyrokiem śmierci dla całego przemysłu produkującego kebab w UE – ostrzega Koyuncu.