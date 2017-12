MI5 udaremniła zamach na premier. Służby ujawniają szczegóły

Służby bezpieczeństwa zapobiegły zamachowi na premier Theresę May - donosi „The Guardian”. Brytyjski dziennik informuje, że w minionym tygodniu wskutek połączonych wysiłków Security Service (określanej inaczej MI5) i policji aresztowano dwóch mężczyzn przygotowujących zamach na premier Theresę May. 20- i 21-latek zostali zatrzymani 28 listopada, a w środę staną przed sądem w Londynie. Policja metropolitalna poinformowana, że zostaną im postawione zarzuty „zamiaru popełnienia aktu terroru” i podjęcia przygotowań zmierzających do przeprowadzenia zamachu.

Z informacji przekazanych mediom wynika, że od marca bieżącego roku brytyjskie służby udaremniły już 9 zamachów, przygotowywanych przez islamskich ekstremistów. Pochodzą one z raportu przygotowanego po kilku atakach, do których doszło w Zjednoczonym Królestwie w minionym roku. Wśród wniosków opracowanych przez służby, pojawia się też informacja, że atakowi w Manchesterze można było zapobiec, ale wywiad "źle zinterpretował" informacje, w których posiadanie wszedł.

MI5 to brytyjska służba bezpieczeństwa, której priorytetem jest ochrona kraju przed działaniem obcych służb wywiadowczych, walka z terroryzmem, a także dbanie o bezpieczeństwo wewnętrzne Wielkiej Brytanii. Funkcjonariusze MI5 stoją na straży tajemnicy państwowej.