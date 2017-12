Brytyjska piosenkarka znaleziona martwa w hotelu w Katarze

32-letnia Daniella Obeng była znana szerszej publiczności pod pseudonimem artystycznym Devi Ka. Piosenkarka od kilku miesięcy zmagała się z guzem mózgu i epilepsją. Mimo tego została pozbawiona zasiłku chorobowego. Kobieta potrzebowała stałej pracy, aby opłacić swoje leczenie i utrzymać syna. 32-latka zbierała również środki na opłacenie operacji usunięcia guza. Kobieta postanowiła wyjechać do Kataru. W Wielkiej Brytanii nie udało jej się bowiem znaleźć satysfakcjonującego zajęcia. Przed wyjazdem kobieta udała się do lekarza, który ocenił, że jej stan jest stabilny i nic nie przeszkadza w podróży.

Kilka dni po przyjeździe do Kataru piosenkarka została znaleziona martwa w swoim pokoju hotelowym w Dosze, stolicy kraju. Mimo tego, że Obeng zmarła pod koniec września, media dowiedziały się o całej sprawie dopiero teraz, gdy znajomi artystki zorganizowali w internecie zbiórkę na pomoc dziecku zmarłej piosenkarki. Na chwilę obecną nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci artystki. Jej partner twierdzi, że gdyby urzędnicy nie wstrzymali wypłaty świadczeń, kobieta nie musiałaby wyjeżdżać za granicę i nadal by żyła.