Konkurs piękności dla stewardess. Zobacz finalistki plebiscytu!

Galeria:

Najpiekniejsze stewardessy 2017. Zobacz finalistki konkursu!

Organizatorzy podkreślają, że w castingach do tegorocznej edycji konkursu Top Stewardess zgłosiło się 937 kobiet. Większość z nich pochodziła z Rosji, ale w konkursie chciały wystartować również stewardessy z Litwy, Łotwy, Białorusi, Kazachstanu czy Emiratów Arabskich. Jury wybrało 20 pracownic personelu pokładowego, które awansowały do kolejnego etapu. Organizatorzy plebiscytu zaznaczają, że jury brało pod uwagę nie tylko urodę uczestniczek, ale również wiedzę i umiejętności. Dodatkowo kandydatki do tytułu Top Stewardess musiały również ująć jurorów swoją historią.

Podczas finału konkursu w Moskwie wręczono tytuł Miss Publiczności. Otrzymała go Jekaterina Galimowa z NordStar Airlines, której hobby to kickboxing. Galimowa jest mistrzynią kraju w tym sporcie. Pierwsze miejsce zajęła natomiast pracująca w liniach lotniczych Aerofłot Polina Smietanina, która pochodzi z Syberii. Smietaniania przyznała podczas konkursu, że lotnictwo to jej prawdziwa pasja i kocha to, co robi, ponieważ praca umożliwia jej podróżowanie po całym świecie. Tytuł wicemiss przyznano Alonie Głuchowej z linii lotniczych Rossiya.