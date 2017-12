15 tys. kg mięsa, 65 tys. kg drewna. Tak wyglądał największy grill na świecie

Galeria:

Największy grill na świecie

W niedzielę 10 grudnia w godzinach popołudniowych na arenie Rodo de Minas pojawiło się ogromny grill. Jak podaje „El Pais” , miał on powierzchnię 550 metrów kwadratowych. W sumie upieczono ponad 15 tysięcy kilogramów mięsa, do czego zużyto blisko 65 tysięcy kilogramów drewna opałowego. W sumie grillowanie trwało przez ponad 14 godzin. Mięso zostało zważone przed i po ugrillowaniu. Organizatorom akcji zależało na tym, aby pobić dotychczasowy rekord w grillowaniu, który należy do Argentyńczyków. Warto podkreślić, że między tymi dwoma państwami od wielu lat trwa rywalizacja o to, kto produkuje lepszą wołowinę.

Tym razem zwycięstwo należy do Urugwaju. Notariusz potwierdził, że waga gigantycznego grilla była większa niż ta sprzed lat w Argentynie. Organizatorzy akcji podkreślili, że na Rodo de Minas pojawiło się tysiąc mieszkańców Urugwaju, którzy chcieli być świadkami tego historycznego wydarzenia. Dla najwytrwalszych organizatorzy przewidzieli nagrodę. Mogli oni liczyć na jedną z 38 tysięcy porcji wołowiny, która została wcześniej ugrillowana. Kucharze przygotowali również ponad 4 tysiące kilogramów sałatki.