Dwa lata więzienia za teledysk. Czym piosenkarka oburzyła sąd?

Shaimaa Ahmed została aresztowana w zeszłym miesiącu, po tym jak jej nowy teledysk wywołał duże kontrowersje w konserwatywnym, zdominowanym przez islam kraju. Chodzi o klip, w którym piosenkarka w scenerii stylizowanej na pomieszczenie w szkole tańczy w bieliźnie przed „uczniami” – grupą mężczyzn. 25-latka polewa mlekiem banana, a następnie w wyzywający sposób zjada owoc. Na nagraniu nie brakuje zbliżeń na usta kobiety, która zlizuje masę z ciastka i zjada nabite na ołówek jabłko.

Galeria:

Za ten teledysk Shyma usłyszała wyrok 2 lata więzienia

Właśnie te treści sprawiły, że egipski sąd uznał Shymę winną „podżegania do rozpusty” i „opublikowania nieprzyzwoitego filmu”, za co piosenkarka usłyszała wyrok dwóch lat więzienia. Podobna kara spotkała producenta klipu. Jeszcze przed aresztowaniem 25-latka przeprosiła osoby, który odebrały przygotowany przez nią teledysk „w niewłaściwy sposób”. „Nie wyobrażałam sobie, że tak się to potoczy, i że stanę się przedmiotem tak silnego ataku z wielu stron” – pisała na Facebooku piosenkarka. Jej profil na portalu społecznościowym został usunięty.