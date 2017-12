Próbował ratować samobójczynię. Zginął razem z nią

Do zdarzenia doszło w mieście Xi'an w prowincji Shaanxi 10 grudnia. Dawny żołnierz, o nazwisku Li, pracował jako ochroniarz w wieżowcu, w którym mieszczą się apartamenty mieszkalne oraz sklepy. Mężczyzna patrolował teren Centrum Handlowego Century Ginwa na parterze budynku. Gdy wyszedł na zewnątrz, zobaczył w jednym z okien 11. piętra kobietę, szykującą się do skoku.

Według świadków, emerytowany wojskowy krzyczał do niej, aby nie skakała. Następnie szybko udał się do pomieszczenia, w którym przebywała kobieta, aby powstrzymać ją od desperackiego kroku. Gdy dotarł do środka, próbował ją złapać i wciągnąć z powrotem do pomieszczenia. Niestety, w podczas interwencji samobójczyni wypadła z okna i pociągnęła za sobą niedoszłego ratownika. Prawdopodobnie, gdy mężczyzna wyciągnął ręce w celu pochwycenia kobiety, przechyliła się ona poza krawędź i poszybowała w dół. Trzymający samobójczynię ochroniarz spadł razem z nią z 11. piętra. Oboje ponieśli śmierć.

Prawdopodobnym powodem samobójstwa kobiety była kłótnia z przebywającą wcześniej w jej apartamencie nieznaną osobą.