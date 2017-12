Sześciu kolędników w rękach policji. Powodem skarga mieszkańca

Jeden z aresztowanych mężczyzn to profesor katolickiej szkoły teologicznej. Mężczyzna twierdzi, że wraz z grupą odwiedzał wioski, by śpiewać kolędy. Nie spotkało się to jednak z pozytywnym odbiorem. Samochód, którym przemieszczali się kolędnicy, został podpalony, o co oskarżono prawicowych aktywistów. Podejrzani zostali zatrzymani, podobnie jak kolędnicy.

Skargę na chrześcijan złożyli mieszkańcy. Jak twierdzą, profesor wraz z towarzyszami miał ich namawiać do „wyznawania Jezusa”, a nawet oferować pieniądze za przejście na chrześcijaństwo. Konferencja Biskupów Katolickich odrzuca jednak te oskarżenia przekonując, że jedynym celem wizyt było śpiewanie kolęd.

Jak podkreśla BBC, prawodawstwo stanu Madhya Pradesh jest restrykcyjne, jeśli chodzi o sprawy dotyczące namawiania do konwersji. Osoby, które chcą zmienić wiarę, muszą posiadać specjalne pozwolenie. Władze stanu w ostatnich latach były oskarżane o nękanie i zastraszanie mniejszości religijnych.