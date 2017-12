Indonezję nawiedziło trzęsienie ziemi. Władze ostrzegają przed tsunami

Rzecznik prasowy narodowej agencji do spraw łagodzenia skutków kataklizmów Sutopo Purwo Nugroho, powiedział że odnotowano przypadki ofiar śmiertelnych w wyniku trzęsienia ziemi. Nie zdradzono informacji na temat dokładnej liczby zabitych. Ogłoszono także, że w mieście Tasikmalaya, położonym w zachodniej Jawie zawaliły się budynki. Uszkodzenia konstrukcji wystąpiły również w pozostałych miejscowościach na wyspie. Epicentrum kataklizmu wystąpiło na południowy zachód od obszaru Cipatujah w prowincji Jawa Zachodnia, bardzo blisko lądu.

Władze kraju, po trzęsieniu ziemi, ogłosiły, że w regionie może wystąpić zagrożenie tsunami. W wielu miejscach ludzie wpadli w panikę i opuścili swoje domy, położone na terenach przybrzeżnych wyspy.

Według Nugroho, wstrząs trwał około 20 sekund w Dżakarcie. Kataklizm dotknął centralną oraz zachodnią część wyspy. U.S. Geological Survey ogłosiło, że trzęsienie ziemi miało magnitudę 6,5 w skali Richtera. Indonezja położona jest na tzw. Pacyficznym pierścieniu ognia. Jest to strefa częstych wstrząsów sejsmicznych i erupcji wulkanicznych. Ocenia się, że dochodzi w niej do ponad 80 proc. trzęsień ziemi na całej planecie.