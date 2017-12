Do zdarzenia doszło w wigilijny wieczór w Berlinie. 58-letni mężczyzna staranował wejście do siedziby SPD swoim samochodem. Kierowca z obrażeniami został przewieziony do szpitala. Najprawdopodobniej chciał odebrać sobie życie. Jak podaje spiegel.de, w aucie znaleziono m.in. pojemniki z benzyną. W wyniku uderzenia, we wnętrzu pojazdu wybuchł pożar.

Śledczy prowadzą śledztwo w tej sprawie. Podejrzewają, że mężczyzna swoim działaniem mógł chcieć wywołać pożar w siedzibie Socjaldemokratycznej Partii Niemiec.