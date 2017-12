Przez przypadek kupił los na loterię. Został milionerem

Przed świętami Bożego Narodzenia 81-letni były hutnik Arthur Griffiths udał się do lokalnego sklepu One Stop w North Cornelly. Mężczyzna kupił mleko. Ponieważ została mu reszta, z którą nie miał co zrobić, postanowił kupić za nią los na loterię EuroMillions. Mężczyzna nie planował tego zakupu, ponieważ zazwyczaj grał w inne gry losowe. EuroMillions to loteria, w którą gra się w dziewięciu krajach europejskich. Losowania odbywają się we wtorki i piątki wieczorem, a minimalna gwarantowana nagroda główna wynosi 17 milionów euro, przy czym może ona jeszcze wzrosnąć w wyniku kumulacji do imponującej kwoty 190 milionów euro.

Dzień po losowaniu mężczyzna jak co dzień odwiózł do pracy swoją partnerkę Lorraine Rimmer. Później postanowił sprawdzić wyniki losowania. Okazało się, że Griffiths wygrał milion funtów. – To była moja pierwsza wielka wygrana. Kupowałem regularnie kupony od kilkunastu lat, ale nigdy wcześniej nie grałem w EuroMillions, to prawdziwy cud – opowiadał mężczyzna. Zapytany o to, na co przeznaczy wygraną, 81-latek powiedział,że ma zamiar wyremontować swój dom i kupić bilety na stadion Princpality w Cardiff. Griffiths dodał, że kupił również trzypokojowy apartament dla swoich wnuków.