Tragedia w szpitalu w Gdańsku. Jest śledztwo po śmierci 20-latki

Według informacji przekazanych przez rzecznika Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusza Duszyńskiego kobieta została przyjęta do Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku 7 lutego 2026 roku. Tam miała mieć przeprowadzony zabieg urologiczny. Po dwóch dniach wykonano jej zabieg endoskopowy w znieczuleniu ogólnym.

20-latka zmarła po kilku dniach

– Początkowo stan pacjentki był dobry, jednakże szybko zaczął się pogarszać. 10 lutego 2026 r. o godzinie 1.29 w karcie wskazano na wystąpienie ciężkiej sepsy – poinformował prok. Mariusz Duszyński, cytowany przez Wirtualną Polskę.

Następnie 20-latka została przewieziona na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych Copernicus. Tam lekarze rozpoczęli walkę o życie pacjentki. Kobieta jednak zmarła 17 lutego po godz. 14.00.

Prokuratura rozpoczęła śledztwo

Z ustaleń medialnych wynika, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyła 12 marca matka kobiety. Ostatecznie śledztwo w tej sprawie rozpoczęła Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa. Jak wynika z informacji przekazanych przez prok. Duszyńskiego postępowanie jest prowadzone „w sprawie” , a nie przeciwko konkretnym osobom. Do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów. Dotyczy ono podejrzenia narażenia kobiety na ryzyko utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także nieumyślnego spowodowania śmierci.

Prokuratura gromadzi teraz pełną dokumentację medyczną dotyczącą leczenia 20-latki. Przesłuchani mają też zostać bliscy zmarłej, powołany zostanie również zespół biegłych z zakresu medycyny sądowej.

Katarzyna Brożek, rzeczniczka prasowa spółki Copernicus Podmiot Leczniczy, która prowadzi gdański szpital przekazała w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” , że wszystkie przypadki śmierci w szpitalu są analizowane „z dużą wnikliwością, dochowując najwyższych standardów staranności” . Zapewniła również, że wszystkie materiały dotyczące pacjentów w razie konieczności są przekazywane „uprawnionym organom” .

