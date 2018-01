Makabryczne okoliczności śmierci koali. Policja wszczęła dochodzenie

Jak czytamy na Facebooku Koala Rescue Queensland Inc, koala został znaleziony „przykręcony” do słupa przy pomocy śrub budowlanych. Nie wiadomo, czy był martwy wcześniej, czy zmarł w wyniku odniesionych przez to ran. Do zdarzenia doszło w Brooloo Park Lookout, 140 kilometrów na północ od miasta Brisbane w stanie Queensland. Do posta dodano także zdjęcie zwierzaka.

– Policja prowadzi już dochodzenie w tej sprawie – przekazał w rozmowie z agencją Reutera starszy sierżant Pierre Senekal z pobliskiego Kenilworth. Teraz Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt przeprowadzić ma również sekcję zwłok misia w celu ustalenia przyczyny zgonu.

Według prawa Queensland, okrucieństwo wobec zwierząt może nieść za sobą karę maksymalnie siedmiu lat więzienia lub grzywny w wysokości 200 tysięcy dolarów. Koala w Australii określany jest jako gatunek „narażony na niebezpieczeństwo” i jest chroniony, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2012 roku. Według szacunków na wolności jest mniej niż 100 tysięcy koali.